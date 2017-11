Entre "le bordel", "les fainéants" ou "les illettrées", le président Emmanuel Macron est régulièrement accusé de mépris de classes. Car il devient toujours plus difficile de ranger l'ensemble de ces propos dans la simple catégorie des écarts de langage. Même chose pour les membres de son gouvernement, prompts à rappeler qu'ils ne sont pas là pour offrir des montures Chanel à tous les Français. Mais oui, il ne manquerait plus que ça !

"Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques", "Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d’aller regarder s’ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas…", "Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien"… Mises côte à côte, ces phrases ne transpirent pas la bonté et la générosité. Elles ont plutôt le goût âpre du mépris de classe, cher Monsieur Macron. À force, le peuple qui vous a élu - volontairement ou contrait et forcé -, finirait presque par y être habitué. Habitué à être traité de fainéant, d’illettré ou de pauvre. Vous dites assumer vos propos : grand bien vous en fasse ! Mais force est d’admettre que ça passe mal.

Au passage, vous qui dites ne rien vouloir céder aux fainéants. Rassurez-vous cher Monsieur Macron, selon une étude publiée ce mercredi, un salarié du privé sur cinq a renoncé à un arrêt maladie prescrit. Les principales raisons avancées ? Certains avancent le fait qu’il n’est "pas dans (leurs) habitudes de se laisser aller", ou "la peur d’être surchargé de travail au retour" ou encore de se "sentir contraint par la hiérarchie".

Mais vous devez sûrement comprendre que cette petite phrase n’est pas forcément plaisante à entendre pour ces mêmes salariés. Fussent t-ils "rien", comme vous l’avez vous-même laissé entendre lors de l’inauguration d’une pépinière de start-up à Paris : "Une gare, c’est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien".

- À mille lieues du peuple -

Alors oui, les propos peuvent être qualifiés de maladroits, mais il devient toujours plus difficile de les classer rapidement dans la catégorie "écart de langage". Dans cette catégorie, nous demandons d’ailleurs la dernière en date : Agnès Buzyn, ministre de la santé a cru bon de préciser qu’elle n’était pas là pour "offrir des montures Chanel à tout le monde ou des verres antireflet qui filtrent la lumière bleue".

À bon entendeur !

En bref, la membre du gouvernement a voulu faire comprendre que si les soins de base sont bien pris en charge, les dépenses effectuées chez l’opticien ne seront pas intégralement remboursées. C’est bien noté, Mme Buzyn. Sauf qu’aux dernières nouvelles, vous n’offrez rien. Et qu’une monture de lunettes, qu’elle soit de Chanel ou d’une autre marque, a un certain coût. Celui qui vit grâce au RSA ou au SMIC aura toujours des difficultés à pouvoir se payer ses lunettes, pourtant indispensables. Sauf que vous êtes à mille lieues d’être à la place de celui-là…

Car, chers membres du gouvernement, vous semblez parfois bien loin de votre peuple. Vous savez, ce peuple qui a des petites filles et des petits garçons. Des enfants. Ce même peuple qui, pour la grande majorité, a bondi lors de vos annonces sur le consentement sexuel. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet avait souligné que l’âge de 13 ans "pourrait être retenu" comme une "borne envisageable". Lorsque l’on sait que 13 ans, c’est l’âge où l’on passe à peine le brevet, ça fait froid dans le dos. On croirait presque, chers membres du gouvernement, qu’aucun d’entre vous n’a d’enfant.

Mais, cher Monsieur Macron et chers membres du gouvernement, n’allez pas croire que cette missive n’a pour d’autre but que de vous accuser. Non, bien sûr que non. Ce courrier souhaite tout simplement vous inviter à faire preuve d’une réelle écoute et - sans trop vous demander- d'un peu de compassion. En bref, d'un peu d'égards envers ce peuple. Vous savez c'est ce même peuple que vous avez flatté et que vous disiez adorer il y a à peine quelques mois, juste avant le passage dans les bureaux de vote.

- Comme le peuple vous semblait beau à l'époque -

Souvenez vous, cher Monsieur Macron et chers membres du gouvernement, comme ce peuple vous semblait beau à l'époque. Ce même peuple, celui qui vous a élus - volontairement ou contraint et forcé -, se souvient de cela.

Dans "L’homme révolté", Albert Camus disait "toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascime".

Méditez sur cette parole cher Monsieur Macron et chers membres du gouvernement... et souvenez-vous à votre tour à quel point l'extrémisme le plus nauséabond a menacé la France il y a à peine quelques mois.

C'est pour dire non à ce danger mortel pour notre démocratie que beaucoup ont voté pour vous, sans forcément partager vos idées. À La Réunion par exemple, beaucoup ont sans doute voté pour vous après qu'en meeting à Saint-Denis, vous ayez invité des pauvres et des fainéants incapables de se payer des lunettes Chanel à venir près de vous sur scène pour vous interroger en direct.

Il serait bien dommage pour vous, cher Monsieur Macron, que ces pauvres fainéants s'aperçoivent que tout cela n'était que de la mise en scène ou, comment dites-vous déjà? Ah oui : de la poudre de perlinpinpin...

mp/www.ipreunion.com (mis en ligne jeudi 23 novembre 2017 à 3 heures - actualisé)