Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le ciel gris, les nuages et autres averses semblent s'éloigner de l'île, nous dit Météo France en nous promettant le retour du beau temps. Mêmeles plus hauts sommets de l'île bénéficient d'un temps ensoleillé et sec, affirment les météorologues dont nous publions le bulletin ci-dessous

