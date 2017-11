Ce jeudi 23 novembre 2017, les collectifs anti-carrières se mobilisent. "Détrui pa nout Bellevue", "Lataniers nout ker d'vie", l'ATR Fnaut, la Srepen et des riverains se sont réunis pour rappeler leur solidarité. Leur but : unir leurs forces contre cette partie en digues et démontrer qu'une alternative existe. (Photo archives)

17h28 - Contacté par téléphone, le collectif Touch Pa Nout Roche a indiqué qu'il "s'associera avec plaisir à un mouvement contre les carrières de roches massives", mais "sans sous-entendus politiques derrière". "On est apolitique, et on reste droit dans nos bottes. On ne veut pas s'éparpiller" a-t-il expliqué.

15h56 - Au sujet de l'absence du collectif Touch Pa Nout Roche : "On pense que c'est une erreur d'interprétation. Dans l'invitation, on citait la NRL et eux ne souhaitent pas se positionner sur la NRL. Mais ils nous ont assuré de leur solidarité".

15h30 - Stéphanie Gigan, présidente du collectif "Lataniers Nout' ker de vie", réaffirme l'unité des collectifs. "On a tenu à unir nos forces et appeler à fédérer l'ensemble des Réunionnais. Les impacts ne concernent pas que les riverains" rappelle t-elle en déplorant un climat de "méfiance et de non-transparence". Elle précise que les procédure "normales" entraîneront des retards importants. Aucune carrière ne pourrait être ouverte "avant au moins deux ans". D'où un temps de réflexion sur une "alternative".

14h33 - Un riverain, Laurent Payet, prend la parole : "Avec cette conférence, c'est un succès de voir que nous sommes rassemblés pour dire non aux carrières dans notre jardin ou dans celui du voisin". Une pétition contre la carrière de Bellevue est en ligne et compterait aujourd'hui 2400 signatures. "La Réunion va devenir un gruyère, si on commence à faire des trous partout" déplore Ludo Fontaine.

14h27 - Jean-Lionel Vigna de la SREPEN (Société réunionnaise pour l'étude et la protection de la nature) : "Nous demandons à la Région Réunion d'un bilan actualisé des impacts du projet". L'association demande à l'État une médiation à l'image du dossier de Notre Dame Des Landes.

14h16 - Dans le public, une trentaine de riverains et autres membres du collectif s'est déplacée. Une riveraine de Bellevue, Élisanne Amaranthe : "Des camions, de la poussière... je vais avoir des enfants, qu'est ce que vous voulez que je laisse pour eux ? Une île polluée ? " s'insurge t-elle.

14h05 - S'il ne fait partie d'aucun collectif, Jean-Marie Verrougstraete est venu "faire part d'un document produit par le ministère de l'écologie en 2004 sur les carrières". Il liste tous les risques sur la santé qu'évoque le document.

13h50 - Selon Patricia Marret, de "Détrui pa nout Bellevue", leur zone est en principe "intouchable". Ludo Fontaine, du même collectif, affirme que "de nombreuses espèces sont menacées".

13h40 - "Tous les Réunionnais vont en subir les conséquences. Tout le monde doit se sentir concerné. Personne ne doit fermer les yeux sur la mise en danger de la sécurité des Réunionnais" poursuit Stéphanie Gigan.

13h30 - Stéphanie Gigan, présidente du collectif Lataniers Nout ker de vie assure : "Nous avons décidé d'unir nos forces pour empêcher l'ouverture des carrières. Les carrières sont toutes proches d'habitations, d'écoles, des riverains en somme".

Riverains et collectifs anti-carrières se réunissent ce jeudi pour rappeler leur solidarité. Ils souhaitent s'unir contre cette partie en digues et démontrer qu'une alternative existe.