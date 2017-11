La gendarmerie met en garde la population contre "un phénomène de démarchage frauduleux auprès des particuliers" "en particulier à l'approche des vacances". En cas de tentative de démarche de ce type, les gendarmes invitent les personnes à prendre contact avec la brigade de gendarmerie la plus proche. Nous publions le communiqué des gendarmes ci-dessous

Arrivés de métropole, des individus se présentent chez des particuliers dans l’Ile pour leur proposer, de manière insistante, différents services ou produits. Ex : nettoyage et traitement des toitures ou façades, vente de batteries d’ustensiles de cuisine, vente de matelas, etc.

Ils proposent parfois une démonstration qu’ils se font rémunérer aussitôt et chèrement (500 à 1.000 euros) sans remise de facture. En cas de prestation réalisée ou à commandée, ils demandent à être payés immédiatement par chèques à encaisser de façon étalée.

Si vous êtes démarchés par ces personnes, n’acceptez aucune démonstration et surtout ne faites aucun paiement. Les produits utilisés pour les rénovations sont néfastes et les ustensiles de cuisine et matelas sont bien souvent de mauvaise qualité.

Signalez immédiatement leur passage à la brigade de gendarmerie de votre localité en précisant si possible :

- leur nombre et leur(s) description(s)

- le(s) véhicule(s) utilisé(s)

- le type de produits utilisés ou vendus

- le prospectus (ou tout type de documentation) qui vous a été remis etc