Plusieurs événements vont démarrer à Saint-Denis dès ce vendredi 24 novembre 2017. D'autres animations se dérouleront également ce week-end des 25 et 26 novembre. On vous dit tout dans le récapitulatif suivant. (Photo d'illustration)



Forum découverte des métiers



Vendredi 24 novembre de 8h30 à 14h30 Place Nelson Mandela - Chaudron

La Ville de Saint-Denis et la Maison de l’Emploi du Nord de La Réunion organisent la première édition du Forum Découverte des Métiers. Ce grand rendez-vous de l’orientation, de la formation et de l’emploi se déroulera le vendredi 24 novembre 2017, de 8h30 à 14h30 sur la place Nelson Mandela du Chaudron (place du marché forain).

Les objectifs de ce forum sont de faire découvrir aux jeunes et plus généralement aux personnes en recherche d’orientation et d’emploi, des métiers et des offres de formation, de faciliter les échanges avec les professionnels et de valoriser les savoir-faire. Un point presse se tiendra entre 9h30 et 10h.

Centenaire (1917-2017) du Temple Tamoul



Vendredi 24 novembre de 16h à 19h30 Temple tamoul Rue Maréchal Leclerc

Le Temple tamoul de la Rue Maréchal Leclerc fête ses 100 ans. Pour l’occasion une inauguration des plaques commémoratives et de l’exposition " Kalou, Koylou, Mourti, Kovil Bondyé, Sapèl. Héritages hindou et tamoul partagés. " sera faite. Rendez-vous donc dès 16h pour assister à l'inauguration, l'intervention des officiels et à l'hommage à nos anciens.



Grand Live

Vendredi 24 novembre à 19h Devant la mairie annexe de la Bretagne

Ne ratez pas le "Grand Live" de la radio Capital FM, ce vendredi24 novembre à la Bretagne. L’émission radio en plein air accueillera Zanmari Baré. Il interprétera en acoustique ses plus belles chansons péï.

Fête dan’ Fon la Rivière

Du samedi 25 au dimanche 26 novembre à partir de 9h Quartier du Bas de la Rivière

La Ville de Saint-Denis vous convie à la Fête Dan’ Fon la Rivière, ce samedi 25 et dimanche 26 novembre à l’Esplanade Fontaine Tortue dans les quartiers du Bas de la Rivière. La fête débutera samedi par la Fraich’attitude, où le public pourra faire son marché à petits prix.

Autre moment fort, le défilé des associations et l’inauguration de l’événement samedi à 15h00. Au programme également, Marche famille, Gala de boxe, Miss Mamie et de nombreux ateliers. Venez vous essayer à l’Escrime pour soutenir les enfants atteints de myopathie. Sur scène, divers artistes dont T Matt et Jean-Roland Miquel.

Alternatiba Péi

Samedi 25 novembre de 14h à 22h et Dimanche 26 novembre de 9h à 18h Au Parc de la Trinité

Après deux éditions plébiscitées par les Réunionnais, Alternatiba Péi remet le couvert en 2017 ! Sur le thème de l’alimentation, un grand village prendra place au Parc de la Trinité de Saint-Denis les 25 et 26 novembre 2017. Plus d’une cinquantaine d’ateliers vous attendent pour cette 3ème édition. Alimentation, agriculture, gestion des déchets, citoyenneté, éducation, culture, autant de sujets qui touchent notre quotidien, où les solutions alternatives existent pour une société plus intelligente.

Plus de 18 conférences sur des problématiques locales, nationales et internationales sont programmées tout au long de ces deux journées au Parc de La Trinité ! Retrouvez également une grande scène où se produiront des artistes péi, un espace dédié aux marmailles et un kabar zambrocal, un atelier participatif de cuisine en musique, et bien d’autres animations.

Foulées Pandion

Samedi 25 novembre à 20h Stade d’athlétisme Marc Nasseau à Champ Fleuri

Les Foulées Arold Pandion, c’est un parcours de 10 km. L'événement organisé par le C.S.S.D.A se tiendra ce week-end. Le parcours traversera Champ Fleuri puis le Chaudron avant de revenir vers Champ Fleuri. La remise des dossards se fera le samedi 25 novembre de 8h30 à 18h30 au Stade d’Athlétisme Marc Nasseau de Champ Fleuri. Le top départ de la course sera donné à 20h.

4ème Pic Nik Nocturne Maloya

Samedi 25 novembre à 19h Front de mer du Chaudron (Aire des Tamarins)

C’est la quatrième édition du Pic Nik Nocturne Maloya organisée par l’association Laurier Blanc Record. Venez partager un pique-nique dans une ambiance musicale façon kabar kréol. De nombreux groupes Maloya seront présents tout au long de la soirée et de la nuit pour vous proposer une fête mémorable dans le respect, la tradition et l’harmonie. Un repas est offert par l’association pour tous les participants.



Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes

Samedi 25 novembre de 9h à 17h Mail du Chaudron

À l’occasion de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes, la Ville de Saint-Denis accompagne la journée dédiée à cette cause et mise en place par les acteurs de prévention de la Ville. Le samedi 25 novembre de 9h à 17h au Mail du Chaudron aura donc lieu la journée "Osons Réagir" de sensibilisation et de prévention.



Karibou Niyamoja : La beauté Mahoraise

Samedi 25 novembre à partir de 14h30 Champ Fleuri - Complexe Antoine Sery

Avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, les associations Mahoraises dionysiennes ainsi que celles des autres îles vous invitent le samedi 25 novembre 2017 à l’événement "Karibou Niyamoja". Un événement qui aura cette année pour thème "La beauté Mahoraise" et qui vous permettra de découvrir la culture mahoraise à travers : Des stands d’expositions, des dégustations culinaires, un village artisanal, des démonstrations de danse et des concerts.

