Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cette semaine, près de 200 jeunes stagiaires âgés de 18 à 25 ans en parcours d'insertion se sont rassemblés au Stade de La Redoute à Saint-Denis pour participer à la 3ème édition Olympiades de l'École de la deuxième chance de La Réunion (E2CR). Cet événement proposait plusieurs disciplines sportives telles que le football, le handball et le basketball mais aussi des activités plus ludiques comme la Course la roue.

