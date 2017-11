Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lancées au mois d'octobre par la ministre Annick Girardin, les Assises de Outre-mer visent à recueillir auprès des populations ultramarines les propositions de mesures et de projets susceptibles d'apporter une réponse aux enjeux des territoires. La méthode de travail vise à associer le plus largement possible l'ensemble des acteurs de la société réunionnaise. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par la préfecture traitant de ce sujet. (Photo d'illustration)

