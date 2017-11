Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 24 novembre 2017, la gendarmerie a contrôlé 175 bus scolaires dans l'est de l'île. Tous les chauffeurs ont été soumis au dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Deux d'entre eux se sont révélés positifs en second. Ils ont été pris en charge par les forces de l'ordre. Les sociétés de transport ont rapidement dépêché un autre chauffeur pour conduire les élèves à leur domicile.

