La plantation d'un latanier rouge au rond-point Capitaine-Lebourg ce jeudi 23 novembre 2017 dans la Ville de La Possession a marqué le début de l'opération "Mille Lataniers", menée en collaboration avec le Rotary, l'Association An Grèn Koulèr et la commune.

Située dans la ravine Balthazar de la cité possessionnaise, la dernière forêt naturelle de lataniers rouges du monde est à préserver de toute urgence. En effet, l’UICN a classé ce palmier endémique de l’île dans sa liste rouge de la flore vasculaire de La Réunion, c’est à dire en danger critique d’extinction.

À cette occasion, la Mairie de La Possession a reçu le gouverneur du district 9220 du Rotary - Manoj Vaghjee - et sa délégation locale, avec à ses côtés des acteurs de la protection de l’environnement tels que le Parc national de La Réunion, le Conservatoire botanique Mascarin et l’Office national des Forêts de La Réunion. Rappelons que le Rotary s’est engagé dans son nouveau mandat à soutenir la protection de l’environnement.



Cette plantation symbolique s’est faite en présence de la pépinière associative d’insertion "Fleur Jaune", gérée par l’Association An Grèn Koulèr. La structure procède actuellement à une mise en pot des premières semences de lataniers destinées aux espaces verts des logements sociaux de la Possession.

L’adjoint au Maire, Jean-Christophe Espérance a déclaré : "Plus qu’un partenariat, c’est une initiative issue de la société civile qui a rejoint une véritable action d’intérêt général menée par la ville !"

En effet, la commune inscrit cette action dans le cadre du projet "coulée verte et bleue" et souhaite faire de cet espace un tremplin pour un projet transversal et expérimental à La Possession. Il alliera éducation, pédagogie, environnement, insertion professionnelle, culture, patrimoine, sport, tourisme, économie et communication. Et ce afin que La Possession puisse conserver et valoriser son patrimoine naturel.

ec/www.ipreunion.com