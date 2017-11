Nouloutou, site réunionnais de location entre particuliers lance son parking proche de l'aéroport de Roland Garros. 300 places disponibles et deux formules sont proposées : un parking gratuit pour les personnes qui acceptent que leur véhicule soit loué lors de leur voyage hors département et un parking payant à 5?/jour pour les personnes qui souhaitent uniquement laisser leur voiture sur un parking sécurisé. Nous publions ci-dessous le communiqué de Nouloutou

Savez-vous que durant les cinquante dernières années, nous avons consommé plus que depuis le début de l’humanité... ? Savez-vous que 80% des objets que l’on possède sont utilisés moins d’une fois par mois… ? C’est fort de ce constat que Badis Aggoune et Idir Oukaci lancent fin 2016, la plateforme Nouloutou. Le site permet aux particuliers et aux professionnels de la location, de louer et/ou de mettre en location les objets les plus variés : hébergements, véhicules, matériel de loisirs, de bricolage, de jardinage…

Avec Nouloutou, La Réunion est entrée un peu plus dans l’ère de l’économie collaborative : louer plutôt qu’acheter, utiliser plutôt que posséder, partager plutôt qu’accaparer… Un an après, la communauté Nouloutou comprend 4500 membres à qui plus de 150 000 euros auront été reversés d’ici la fin de l’année. Une belle performance pour la jeune start-up qui connaît 30% de croissance chaque mois depuis 6 mois et effectue entre 7 et 12 locations par jour.

La location de voitures est la colonne vertébrale de l’entreprise et constitue une grande partie de son chiffre d’affaires. Avec ce nouveau parking situé au Village Bienvenue, Nouloutou espère développer rapidement sa communauté d’adhérents car, si il ne coute que 5 euros par jour, soit jusqu’à 85% moins cher que les parkings existants (parkings aéroports et gardiennage chez les loueurs professionnels), l’offre s’avère gratuite pour les volontaires à la location. Le propriétaire gagnera alors, 50% du montant de la somme générée par la location.

Une somme pouvant monter jusqu’à 600 euros par mois pour un modèle type Clio. Côté sécurité, tout a été prévu " Le temps de leur location, les véhicules sont assurés tous risques par notre partenaire assureur la MAIF, une enseigne nationale au sérieux avéré. La location s’effectue donc en toute confiance et en toute sécurité " rassure Badis Aggoune. " Le véhicule est restitué avec le niveau d’essence correspondant au départ et propre bien sûr. Depuis un an, nos différents membres loueurs peuvent attester de notre sérieux sur ces points. Les utilisateurs du parking pourront également faire laver leur véhicule, le mettre sous une bâche de protection ou encore le récupérer avec le plein de carburant "

Que l’on choisisse la formule avec ou sans location de son véhicule, le parking situé au Village Bienvenue à moins de 5 minutes de l’aéroport, sera ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 21h. Une navette gratuite amènera et récupèrera les voyageurs à l’aéroport. En cas de retard de vol, la navette attendra, bien sûr, les clients concernés. Côté sécurité, après 21heures, le parking est équipé de 5 caméras de surveillance, 5 détecteurs de mouvement et une alarme anti-intrusion. De quoi partir en toute sérénité. Quant à la réservation, rien de plus simple, elle se fera en ligne sur le site www.nouloutou.re ; une formalité, rapide, simple et sécurisée.

Pour cette nouvelle offre, Nouloutou vise 100 véhicules en parking payant par jour d’ici fin 2018 et 10 locations effectuées par jour des véhicules laissés en parking gratuit. Si l’objectif est atteint, en 2018, cela serait alors plus de 500.000 euros qui seraient reversés aux propriétaires. Cette nouvelle offre sera effective dès le 27 novembre 2017, les réservations en lignes démarreront, dès le 24 novembre