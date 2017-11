Des éclaircies sont observées dans l'île ce vendredi 24 novembre 2017 en matinée avec un soleil présent dans le Sud-Ouest de l'île. Quelques nuages devraient gagner le littoral l'après-midi. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo France.

Après dissipation des entrées maritimes sur la côte au vent, les éclaircies prennent le relais. Le temps est agréable sur l'ouest et le sud où le soleil fait son apparition en matinée. Les nuages gagnent les alentours du volcan et les plaines de l'Est avant de se généraliser à l'ensemble du massif l'après-midi.

Quelques averses se déclenchent alors sur le relief et se décalent sur les contreforts ouest. La frange littorale perd progressivement les couleurs ensoleillées sous l'effet de l'étalement nuageux qui se généralise à l'ensemble de l'île.

L'alizé matinal touche progressivement le secteur Est mais reste très actif sur les côtes sud (rafales autour de 70 km/h) et sur le littoral nord (rafales autour de 60 km/h). On notera la présence du vent de nord-est en journée vers la plaine des Cafres (40 km/h). La mer est agitée au vent et localement forte le long des côtes sud.