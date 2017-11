La Cité des métiers de Saint-Pierre organisera ce vendredi 24 novembre 2017 une projection du film " L'Emprise ", dans l'optique de sensibiliser aux violences faites aux femmes. De 8h30 à 11h 30, une centaine de lycéens des établissements Roland Garros et Jean Hinglo pourront débattre avec des intervenantes de la Gendarmerie Grand Sud sur ce sujet délicat.

" L’Emprise " est un film inspiré de l’histoire d’Alexandra Lange, battue par son mari pendant dix-sept ans. Cette mère de quatre enfants a été jugée en mars 2012 au Assises de Douai pour le meurtre de son mari.

Cette action vise à sensibiliser et informer les jeunes sur la réalité des violences faites aux femmes et aux formes qu’elles peuvent prendre, notamment en leur apprenant les moyens de lutte et de prévention.

Obtenez plus d’informations sur cet événement en allant sur le site internet de la Cité des Métiers.