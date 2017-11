Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Ce samedi 25 novembre 2017 était lancé la 4ème édition de la folle course Tropica'Dingue dans le Parc du Colosse à Saint-André. Entre la boue, les déguisements et les fous rires, les participants ont rendu la course encore plus dingue. Revivez la course en images.

Ce samedi 25 novembre 2017 était lancé la 4ème édition de la folle course Tropica'Dingue dans le Parc du Colosse à Saint-André. Entre la boue, les déguisements et les fous rires, les participants ont rendu la course encore plus dingue. Revivez la course en images.