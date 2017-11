Du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre 2017, la commune du Tampon accueille le festival Label Parol dans ses quartiers et au théâtre Luc Donat. Organisé par la compagnie Karambolaz, cet événement célèbre l'oralité, le récit et la tradition du conte. Des conteurs réunionnais - mais aussi internationaux - laisseront libre cours à leur créativité dans les rues et scènes du Tampon

Créé en 2013, ce festival met à disposition des artistes de l’oralité, une plateforme de création et de diffusion régionale et internationale. À l'occasion, des ateliers pédagogiques, stage de découverte et de perfectionnement seront mis en place afin d’encourager les vocations de futurs acteurs, et même de spectateurs. En exemple, "Un artiste dans ma classe " permet aux enfants d’inviter dans leur classe, l’artiste qu’il souhaitent rencontrer.

Pendant une semaine, des artistes venant de plusieurs pays (Québec, Madagascar, Bretagne, Anjou et bien sûr, La Réunion) arpenteront les rues et structures de la ville du Tampon et feront voyager les spectateurs du festival par des contes, pièces de théâtre et spectacles musicaux.

Des débats citoyens aux allures de plateau télé, une scène ouverte au parc Jean de Cambiaire ou encore un spectacle déambulatoire … autant d’animations aux formes diverses et insolites seront proposées et rapprocheront artistes et spectateurs durant le festival.

Retrouvez le programme intégral du festival sur le site internet officiel de Label Parol.

ec/www.ipreunion.com