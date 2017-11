Alternatiba péi, le village des alternatives à la transition écologique, démarre au Parc de la Trinité de Saint-Denis ce samedi 25 novembre 2017 à 14 heures. La manifestation se tient jusqu'à dimanche. Le thème retenu pour cette troisième édition : l'alimentation. Avec notamment le Kabar Zambrocal ce 25 novembre. Un repas préparé à partir de deux tonnes d'invendus de fruits et légumes récupérés sur l'île.

Des activités permacultures se dérouleront aussi avec la plantation de fruits et légumes dans le Parc. Près de 70 acteurs se rassembleront pour présenter, partager et échanger des alternatives au système actuel. Un programme dense avec 15 à 20 conférences autour de l’alimentation, de l’agriculture, de l’environnement ou encore des modes de consommation et de commercialisation responsables.

Plusieurs ateliers participatifs seront aussi organisés par "Kartié" : agriculture, alimentation, déchets, citoyenneté, éducation et culture avec à l’honneur un dôme de permaculture et le Kabar Zambrocal géant. Pour animer l’événement, plus de 20 concerts, spectacles et animations rythmeront le week-end.

Plusieurs acteurs locaux et une vingtaine de bénévoles participaient à l’organisation de cette manifestation lors des ateliers de travail des 14 octobre et 16 septembre derniers. Regardez ces moments de préparation sur les deux vidéos suivantes.









Autres thèmes abordés lors d’Alternatiba Péi : la réduction des déchets, l’agriculture biologique, l’alimentation saine ou encore la lutte contre les pesticides. Retrouvez le programme pléthorique en intégralité sur le site de l’organisation ou sur la page Facebook de l’événement.



ts/www.ipreunion.com