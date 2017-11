Le Conseil Citoyen du quartier, la Ville de Saint-Joseph, la SIDR et le Pays d'Accueil du Sud Sauvage mènent une action d'embellissement des quartiers de Butor-Cayenne-Les Quais en quatre phases. Les actions ont lieu les jeudi 30 novembre, vendredi 1er décembre, jeudi 7 décembre et jeudi 14 décembre. Nous publions ci-dessous l'intégralité du programme :

Cette opération a pour objectifs de faire se rencontrer les habitants du quartier autour d’un projet d’embellissement du front de mer de Cayenne-Butor- Les Quais à travers différentes journées d’ateliers animés par le Pays d’Accueil.

Les 14 et 21 novembre derniers, une vingtaine d’habitants et différents partenaires de l’action sont venus à une première journée destinée au nettoyage et au ramassage de déchets.

Le programme :

Le jeudi 30 novembre :

En matinée : travaux de petite maçonnerie sur le muret existant. Reconduction de l’opération de nettoyage et du ramassage de déchets avec les habitants.

Vendredi 1er décembre :

8h : Plantation et embellissement végétal du site nettoyé la veille avec des enfants de l’école Joseph Lenepveu.

14h : stand d’accueil et de jeux autour de la thématique environnementale.

Jeudi 7 décembre :



A partir de 9h : Poursuite des aménagements entamés le 30 novembre et le 1er décembre. Enlèvement des déchets.

Jeudi 14 décembre :



15h : Animation musicale, collation partage et pose d’une plaque signalétique de réalisation du projet par les habitants de Cayenne-Butor- Les Quais.

Informations : Pays d’Accueil du Sud Sauvage : 0262 73 09 05.



www.ipreunion.com