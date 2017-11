Ce week-end du 25 et 26 novembre, les meilleurs développeurs web de l'Océan Indien vont s'affronter à la finale internationale de la Webcup qui se déroule cette année à l'île Rodrigues. Sept territoires en compétition, 24H de code pour les départager.... Qui sera la meilleure équipe en 2017 ? Pour La Réunion, c'est l'équipe Code It qui tentera de ramener le trophée sur l'île.

Chaque année, la finale internationale est organisée par un des territoires participants aux sélections régionales. Après la Réunion en 2013, Maurice en 2014, Mayotte en 2015 et les Comores en 2016, c'est l'île Rodrigues qui accueille la compétition cette année. Les lauréats des six autres territoires participants se retrouveront donc à Rodrigues ce week-end pour cette 5ème finale internationale de la Webcup.



Lauréate de la manche régionale en mai dernier, c’est l’équipe Code It, composée d’étudiants de l’ILOI, qui représente La Réunion à Rodrigues ce week-end. Ils disposeront de 24h de code pour ramener la coupe à la maison.



