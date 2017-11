Que vous réserve ce ce samedi 24 novembre 2017 ? Météo France vous donne la réponse en publiant ci-après le bulletin de prévisions pour cette journée. Des nuages et de la pluie sont attendus.

Les entrées maritimes occupent une large moitié du département dès le lever du jour. Les nuages s'étendent de Saint-Pierre à Saint-Philippe, de la Pointe de la Table à Champ Borne et jusque dans les hauts. Des précipitations sont attendues vers Takamaka, Salazie et au Sud du volcan. Ailleurs le ciel est dégagé.

Au fil des heures la couverture nuageuse s'étale vers l'Ouest jusqu'à mi-pente. Les pluies gagnent le cirque de Cilaos et les hauts de Saint-Paul. La frange côtière reste épargnée par la grisaille L'après-midi reste maussade dans l'Est et dans les cirques où des pluies sont toujours présentes. Peu à peu les nuages se délitent dans le Sud et dans l'Ouest. Le vent de secteur Est reste soutenu avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h le long du Sud Sauvage et dans une moindre mesure vers Sainte-Marie.

Les températures maximales prévues oscillent entre 27 et 30°C sur le littoral, 14°C au Maïdo, 16°C au Pas de Bellecombe, 23 à 24°C à Takamaka et Cilaos. La mer est peu agitée à agitée au vent. Petite houle de Sud-Est.