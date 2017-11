Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Ce week-end du 25 au 26 novembre 2017, la Tropica'Dingue envahit le parc du Colosse à Saint-André. La course d'obstacles la plus folle de l'île revient pendant deux jours pour sa quatrième édition. Déguisements 100 % fun, boue, folie et éclate au programme.

