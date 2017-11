Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont relevé 60 infractions graves génératrices d'accidents ce week-end du 25 et 26 novembre 2017. 36 alcoolémies ont été constatées dont 17 délictuelles. Nous publions ci-après le bilan complet de la gendarmerie. (photo d'archives)

Tout d'abord une opération de grande envergure mobilisant 28 militaires a été menée ce matin à Saint Gilles aux abords des établissements festifs de 04 heures 30 à 07 heures 30. Sur les 350 usagers contrôlés 36 conducteurs ont été dépistés positifs à l'alcoolémie dont 17 présentaient un taux délictuel (+ de 0,40 milligrammes par litre d'air expiré) . Le record revient à cette jeune femme de 25 ans contrôlée à 0.92 mg/litre.

3 jeunes conducteurs ont été dépistés positifs dont 1 avec un taux de 0.59 mgl. Son permis lui a été retiré sur le champ et devra répondre de ses actes devant la justice prochainement . Quant aux deux autres ils ont écopés d'une amende de 90 euros et perdront 6 points sur leur permis de conduire. Deux défauts d'assurance, un 1 défaut de permis et 1 refus d'obtempérer ont également été relevés au cours de ce service. Le véhicule en fuite est identifié

Une autre opération ciblant également l'alcoolémie a été menée de bonne heure ce matin par les gendarmes de la Compagnie de Saint Pierre sur la commune du TAMPON. 8 automobilistes présentaient une alcoolémie positive dont 4 ont perdu leur permis de conduire. Au total, les motocyclistes ont relevé durant le week-end 161 infractions dont 140 liées aux comportement des usagers (alcool, vitesse, priorité, feux, port des équipements de sécurité.