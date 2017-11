Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La SwimRun Réunion se tenait ce dimanche 26 novembre 2017 entre la plage du Cap Homard à Boucan-Canot et la plage de Saint-Leu. Une course à pied et à la nage de 29,5km -24km à pied et 5.5km en nageant- où les participants en duo ont souffert sous les températures estivales de ce dimanche. Retour en images. (photos rb/www.ipreunion.com)

La SwimRun Réunion se tenait ce dimanche 26 novembre 2017 entre la plage du Cap Homard à Boucan-Canot et la plage de Saint-Leu. Une course à pied et à la nage de 29,5km -24km à pied et 5.5km en nageant- où les participants en duo ont souffert sous les températures estivales de ce dimanche. Retour en images. (photos rb/www.ipreunion.com)