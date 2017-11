Le foie gras se produit aussi à La Réunion et les producteurs ne manquent pas de créativité pour lui donner une touche réunionnaise. Installée à la Plaine des Palmistes, la famille Blard tient l'une des exploitations familiales productrices de foie gras local. L'entreprise prend un nouveau tournant depuis la reprise de l'exploitation par le Sébastien Blard.

La famille Blard a installé son élevage en 1985, c’est Noël Blard qui se lance alors dans la production de canards maigres. En 2002, Sébastien, son fils, part se former dans le Sud-Ouest de la France pour rapporter les fameuses recettes de canards gras qui font la renommée de cette région. En 2016, il se lance dans la production de foie gras. Aujourd’hui 14 personnes travaillent sur l’exploitation familiale et veille sur les 6000 canards maigres et 900 canards gras. En 2017 ce sont 4 tonnes de foie gras qui ont été produites pour le marché réunionnais.



Depuis 2016, l'entreprise produit du fois gras aux saveurs locales dans une gamme prestigieuse : foies gras à la vanille bleue de St-Philippe, au galabé, au sel de Saint-Leu, à la mangue confite, au gingembre confit ou encore à la confiture de papaye. En associant à la tradition et les touches de créolité il souhaite apporter à ses produits une identité forte. " L’objectif c’est de montrer aux Réunionnais que le savoir faire est là, nos productions locales n’ont rien à envier à celle de l’hexagone ou d’ailleurs, nous devons être fière de notre terroir, de notre savoir-faire et de notre capacité à nous réinventer. Nous sommes une terre de métissage et cela se voit, jusque dans nos assiettes ! " explique Sébastien Blard.

Avec cette nouvelle gamme, l’éleveur vise une production de 5 à 6 tonnes de foie gras d’ici fin 2018 avec, à la clé, des projets de développement à l’export.