Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Le samedi 2 décembre 2017, la médiathèque de Sainte-Marie invite le public à sa journée Lectures partagées. A l'initiative du comité Valentin Hauy de La Réunion et de l'océan Indien et en partenariat avec l'Espace Autrement Lu, la médiathèque présente un programme pour partager entre voyants et mal voyants des expériences artistiques liées à la lecture et à l'écriture.

