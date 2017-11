Pour ce dimanche 26 novembre 2017, Météo France nous dit que la matinée devrait être agréable sur toute l'île. Les nuages feront leur apparition dans le milieu de la journée. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :

L'ambiance humide et instable des derniers jours persiste, même si l'on a droit à une matinée agréable, où le soleil se montre à son avantage. Les résidus nuageux et pluvieux de la nuit sur la région Est évacuent la bordure côtière et stationnent à mi pente des Plaines. Dans l'après-midi, les averses privilégient les hauteurs de Ste-Rose à Bras-Panon. Ces pluies peuvent d'ailleurs par moment ressembler à des pluies d'été. Ailleurs, les nuages coiffent les sommets et peuvent donner quelques averses éparses dans les Hauts. Mais plein soleil sur les plages de l'Ouest et du Sud-Ouest.

Le vent souffle comme souvent en inter-saison du Nord-Est. Les rafales approchent les 50 km/h à la Possession, St-Paul ou Boucan Canot. Mer peu agitée, partiellement agitée de l'Etang Salé à Ste-Rose par un fond de houle d'alizés.



www.ipreunion.com