Le premier Prix Louis Quinio a été décerné à l'association régional de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale de l'océan Indien pour son engagement au service du trinôme académique de La Réunion, ce mercredi 22 novembre 2017 dans le Grand Salon du Musée de l'Armée à l'hôtel National des Invalides à Paris.

Lancé au début de cette année par l’union des associations d’auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale à la mémoire de son ancien président, qui fut co-fondateur avec Pierre Garrigue, alors doyen de l’Inspection générale d’histoire-géographie, des trinômes académiques en 1987, le Prix Louis Quinio vise à distinguer, chaque année, une association régionale ou nationale d’auditeurs de l’IHEDN, opérant dans le cadre des trinômes académiques, sur l’enseignement de défense.



C’est ainsi que la remise de ce premier prix a eu lieu à l’occasion du 30ème anniversaire des trinômes qui a été célébré le 22 novembre dans le Grand Salon du Musée de l’Armée à l’hôtel National des Invalides, au cours d’une cérémonie qui a regroupé plus de 200 participants, dont de nombreuses personnalités civiles et militaires, et notamment :

- Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées

- Myriam Aachari, directrice du patrimoine, de la mémoire et des archives au ministère des armées

- Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement secondaire

- Tristan Lecocq, inspecteur général de l’éducation nationale

- le général de corps d’armée Bernard de Courreges d’Ustou, directeur de l’IHEDN et de l’Enseignement militaire supérieur

- Mario Faure, président de l’Union-IHEDN

- Olivier de Lavenere Lussan, président de la Commission nationale des trinômes académiques de l’UNION- IHEDN

- contre-amiral (2S) Jean-François Morel, délégué général de l’Union-IHEDN

Présidé par Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialisé dans les questions militaires, stratégiques et internationales, le jury a décerné ce prix à l’AR 27 en raison de son engagement au service du trinôme académique de La Réunion, qui s’est notamment traduit depuis 2016 par l’organisation de deux rallyes citoyens et l’ouverture de deux "Classes défense et sécurité globales" (CDSG), l’une au sein du collège de l’Oasis au Port en partenariat avec la marine nationale et l’autre au sein du collège Henri Matisse à Saint-Pierre en partenariat avec la gendarmerie nationale. Les élèves et enseignants de ce second collège, dont le principal est Yoland Soupramanien, avaient d’ailleurs, à l’occasion de ce concours national, adressé aux membres du jury un dossier présentant les actions conduites dans ce cadre, ainsi qu’un film " Raconte-moi ta Défense ", et dont la grande qualité a ainsi été reconnue par le jury.

Ce prix a été remis par la nièce de l’ancien président de l’Union, le Dr Christiane Quinio, à

Bernard Hay, délégué pour le trinôme du président de l’AR 27, l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bernard Salva, et qu’il représentait lors de cette cérémonie. Rappelons que les trinômes académiques ont pour mission de développer des actions de formation de la communauté éducative à l’enseignement de défense, qui est obligatoire lors de la scolarité et qui est intégré au socle commun de connaissances, de compétences et de culture que chaque élève doit acquérir. Cet enseignement recouvre la connaissance de la défense et de la sécurité nationale à travers son histoire, ses enjeux, son patrimoine.

Il constitue la première étape du parcours de citoyenneté créé par la loi du 28 octobre 1997.

Cette haute distinction vient ainsi récompenser les efforts déployés depuis plusieurs années par le trinôme académique de La Réunion au service de la jeunesse réunionnaise, de la promotion de l’esprit de défense et des valeurs de la République, ainsi qu’au renforcement du lien Armées-Nation.