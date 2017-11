Un piéton a été sérieusement blessé lors d'un rodéo sauvage au Chaudron à Saint-Denis ce dimanche 26 novembre après-midi a-t-on appris de sources policières. D'abord signalé sur les réseaux sociaux, l'accident nous a été confirmé en début de soirée. La personne traversait la route lorsqu'elle a été percutée violemment par un motard, qui a pris la fuite. (photo Radar974 Ahmed Ronix)

Le week-end du 11 et 12 novembre au Port, un jeune motard de 26 ans avait été très grièvement blessé lors d'une séance de pousse. Il avait été placé dans le coma artificiel. Un arrêté municipal avait alors interdit la circulation sur l'Avenue de la Commune de Paris et les rues adjacentes le dimanche 19 novembre 2017, de 12h30 à 19h30. Une portion de route qui est depuis plusieurs semaines le théâtre de rodéos moto. Des heurts avaient éclaté dans la soirée du 19 novembre entre les forces de l'ordre et des manifestants qui protestaient contre l'arrêté municipal en question.