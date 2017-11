Ce mardi 28 novembre 2017, une opération de brûlage dirigé est prévu dans les hauts de Saint-Paul à partir de 7 heures. L'incendie est programme sur une parcelle en amont de la Ravine Boucan Canot, près de la piste de la société Hélilagon. Les accès routiers et chemins de randonnées aux alentours seront fermés à la circulation. L'objectif : réaliser un test en matière de lutte préventive contre les feux. La zone concernée présente effectivement un risque élevé, en raison d'une importante accumulation de biomasse herbacée combustible. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous (Photo d'illustration)

Dans le prolongement de l'opération menée le jeudi 16 novembre, l’état-major de zone et de protection civile de l'océan Indien coordonne une opération de brûlage dirigé le mardi 28 novembre à partir de 07h dans les Hauts de Saint-Paul. Cette opération se déroulera sur une parcelle appartenant au Conservatoire du littoral, située en amont de la ravine Boucan Canot, dans l’angle constitué par le chemin Summer et la piste de l’héliport de la société Hélilagon. Les accès routiers et chemins de randonnées aux alentours seront fermés à la circulation.

Le brûlage est placé sous la responsabilité d'experts de la Sécurité Civile spécialement formés pour ce type de travaux. Cette opération, déjà menée avec succès en 2016, est conduite dans les conditions de sécurité adaptées : un travail de préparation du terrain a été effectué en amont, l’ONF a réalisé un pare-feu courant sur plus de 3 500 m pour éviter les risques de propagation. Le SDIS pré-positionnera des moyens de lutte contre l’incendie et mettra en place un dispositif de protection du chantier et des installations proches.

La zone concernée présente un risque élevé d’incendie en raison d’une importante accumulation de biomasse herbacée combustible ; cette opération de brûlage dirigé répond donc à un objectif premier de sécurité et servira de test en matière de lutte préventive contre les incendies.

Ce secteur est également en cours de colonisation par des ligneux exotiques qui conduisent à la disparition progressive de la savane herbacée dans la ravine. Pour rappel, la savane du Cap La Houssaye est une des dernières reliques de ce type de formation végétale qui couvrait autrefois tout l’Ouest de La Réunion, de 0 à 300 m d’altitude. C'est pourquoi, le Conservatoire du littoral qui agit pour la valorisation et la préservation de ce patrimoine a missionné l’École nationale supérieure de l’architecture et du patrimoine de Bordeaux et l’Université de La Réunion pour travailler sur l’évolution des savanes de l’Ouest réunionnais.

L’opération de brûlage dirigé s’inscrit dans cette politique de préservation.

Le brûlage dirigé consiste à détruire par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d’essence forestière ou autres lorsqu’ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies (article R.321-33 du code forestier).



Le préfet rappelle que du 15 août au 15 janvier, tout emploi du feu est interdit, y compris l’écobuage, à l’exception de l'emploi du feu dans les habitations, dans leurs dépendances et dans les places à feu aménagées à cet effet, ainsi que les bâtiments, atelier et usines, par l’arrêté préfectoral n°1088 du 27 juin 2013.

Pendant cette période, il est interdit d’incinérer des végétaux coupés sur tout le territoire. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire dans des cas bien particuliers et sous réserve d’en faire la demande. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales. Selon les circonstances, les peines peuvent aller jusqu’à 750 €.