Depuis la mi-novembre 2017, le maire de l'Étang-Salé est rattrapé par plusieurs plaintes. Outre celle pour harcèlement moral de Mireille Mallet, ressurgit l'affaire signalée par le retraité et conseiller municipal Alain Payet. Ce dernier évoque "délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt" dans le cadre de l'attribution d'un appartement de la Semader (Société économie mixte aménagement développement Réunion) au fils de Jean-Claude Lacouture, président de ladite société. Le retraité a été entendu par les gendarmes il y a deux semaines.

L’eau trouble n’en finit plus de bouillir à l’Étang-Salé. Et le maire de la commune ne doit pas être ravi du calendrier judiciaire qui se trame. Alors que Mireille Malet était entendue par les gendarmes de la brigade de recherches de Saint-Pierre dans le cadre de sa plainte pour harcèlement moral, une autre affaire concernant Jean-Claude Lacouture a également été relancée. Il s’agit de la plainte d’un retraité et conseiller municipal, Alain Payet. L’objet : délit de favoritisme et prise illégale d’intérêt. Selon cette plainte, le fils du maire de l’Étang-Salé, Gilles Lacouture, se serait vu attribuer "un appartement de type F3 de 89 m2 d’un montant de 130 000 euros en location accession à propriété". Toujours selon cette plainte, le maire aurait "utilisé et abusé de ses mandats, pour donner l’ordre d’instruire favorablement le dossier de son fils."

La demeure de la discorde : un logement de la résidence des Palmiers Bleus, relevant de la Semader. La Semader, – Société économie mixte aménagement développement Réunion – promoteur et bailleur de logement social, dont le président est… Jean-Claude Lacouture. Il est reproché, selon les termes de la plainte, d’avoir donné l’ordre "d’instruire favorablement le dossier de son fils Gilles Lacouture et de lui attribuer un appartement (…) en location accession à propriété".

- Cascade de plaintes -

Cette affaire d’appartement à l’ombre des palmiers n’est pas la seule ayant trait au logement et tournant autour de Jean-Claude Lacouture. Le maire est également au cœur d’une bataille autour d’une parcelle située sur la cité La Lagune. Sur cette parcelle autrefois classée sociale, c’est aujourd’hui une villa avec piscine qui se dresse. Autour de cette demeure, se déploie tout un maillage d’imbroglios administratifs. Au final, cette villa avec piscine se cachant derrière de hauts murs et surveillée par des caméras, se trouve appartenir à la directrice de cabinet du maire, Marie-Claude Lapierre. Pourtant, les héritières en titre de cette parcelle se trouvaient être Frédérique et Marie Odette Hoarau. Les deux sœurs se sont associées à une plainte du fonctionnaire et contribuable Fred Lapierre, estimant avoir été "trompées et abusées dans cette affaire par monsieur le Maire". Conseillées par ledit édile, elles se seraient retrouvées flouées : en 2011, c’est Marie-Claude Lapierre, alors "agent communal" et aujourd’hui directrice de cabinet, qui a remporté la parcelle pour la modique somme de 66 000 euros. Pour une parcelle viabilisée, en plein cœur de l’Étang-Salé les Bains, c’est pas mal. À noter tout de même que les deux sœurs ont tout de même payé "l’ensemble des taxes habitations et foncière de ce bien" en 2011 et 2012.

Outre ces obscurs tours de passe-passe administratifs, Jean-Claude Lacouture est également visé par d’autres plaintes. Dénonciation calomnieuse, harcèlement moral… pas facile d’être le maire de la jolie commune entre mer et forêt. Encore moins lorsque le dit maire brigue la présidence du Conseil Départemental. À croire qu'un océan séparerait presque l’Étang-Salé du Palais de la Source.