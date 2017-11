Ce samedi 9 décembre 2017, une distribution de denrées alimentaires est organisée à Saint-Benoît. Elle est destinée aux personnes âgées de 55 ans et plus ainsi qu'aux personnes handicapées touchant moins de 800 euros de revenus mensuels. L'action se fera à l'église de Saint-Benoît de 9 heures à midi.

Les personnes intéréssées sont invitées à s'inscrire avant le samedi 02 décembre 2017 auprès de : Secours Catholique, le mardi matin et le vendredi après-midi ou Antoine Vanitou au 06 93 91 49 56 ou par mail à vanitou.espaces.verts@wanadoo.fr.

C'est dans le cadre de l’année jubilaire que la Paroisse de Saint-Benoît, par le biais de Secours Catholique et en partenariat avec l’Association Coopération Humanitaire (A.C.H), organisent le samedi 9 décembre 2017, une action de soutien aux personnes âgées (55 ans et plus) et aux personnes handicapées en situation de très grande pauvreté (moins de 800€ de revenus mensuels) dans l’est.

Cette distribution de colis de denrées alimentaires non périssable se fera de 9 heures à midi à la salle Paul VI, 16 rue de l’Eglise à la paroisse de Saint-Benoît.

Le jour de la distribution, les personnes inscrites devront se munir impérativement de :

- Leur pièce d’identité,

- Des justificatifs de leurs revenus (avis d’imposition et attestation de retraite, de la sécurité sociale, AH…),

- Et de sacs.