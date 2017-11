Ce mardi 28 novembre 2017, l'Insee présentait une étude sur la population réunionnaise à l'horizon 2050. Selon leur simulation, l'île pourrait dépasser le million d'habitants en 2037. Si autant de seniors que de jeunes devraient être comptés, la tranche du quatrième âge (75 ans et plus) devrait nettement progresser. Ce dernier effectif est encore très faible actuellement sur le département.

1,071 million de personnes : c'est le chiffre qu'avance l'Insee sur les habitants que devrait compter La Réunion au 1er janvier 2050. Si les tendances démographiques récentes devraient se prolonger, la population réunionnaise diminuerait au fil des années. Le nombre de décès pourrait doubler entre 2013 et 2050, tandis que les naissances resteraient stables.

Point notable de cette étude de l'Insee : la nette progression du quatrième âge, soit la tranche âgée de 75 ans et plus. Un vieillissement prononcé avec, pour la première fois, un nombre de seniors rattrapant celui des jeunes de moins de 20 ans. L'effectif des 75 ans ou plus, encore très faible actuellement à La Réunion, devrait ainsi être multiplié par un quatre. Cette augmentation soulève donc la question des réponses face à la perte d'autonomie.

Le moteur de la croissance démographique reste le solde naturel avec une espérance de vie qui continue à croître. Sans pour autant rattraper celle de la Métropole. Cet excédent des naissances sur les décès pourrait néanmoins se réduire d'ici 2015, suite à une stabilisation du premier et doublement du second.