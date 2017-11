Ce mardi 28 novembre 2017, les centrales Albioma du Gol et de Bois-Rouge ont cessé d'alimenter les turbines EDF. Conséquence : près de 50 000 foyers sont privés d'électricité. Le syndicat de la CFDT précise néanmoins que les sucreries à destination des planteurs fonctionnent toujours : un engagement a été pris avec la préfecture à ce sujet.

Plusieurs milliers de foyers réunionnais sont actuellement privés d'électricité. En cause : un mouvement de grève à Albioma, du côté des centrales du Gol à Saint-Louis et de Bois-Rouge dans l'est. "Les salles des commandes sont aux mains des grévistes" souligne Patrick Hoareau de la CFDT. Conséquence, les turbines d'électricité ne sont plus alimentées. Une cellule de crise a été activée à EDF.

Lire aussi - "Tôt ou tard, on va couper

En revanche, les sucreries poursuivent leur activité. Un engagement a été passé avec le préfet ce vendredi au sujet des planteurs, qui seront encore fournis en énergie. Les différentes organisations syndicales appellent la direction d'Albioma à se mettre à la table des négociations. Ce mouvement, suivi en Outre-Mer, s'appuie sur des revendications de transparence et des demandes d'embauche pour pallier le manque d'effectifs.