Même si quelques averses sont attendues sur les hauteurs de l'île, le temps sera plutôt clément ce mardi 28 nombre 2017, affirme Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

Le vent est modéré d' Est à Nord-Est dans une masse d'air moins humide. En début de journée, quelques nuages apportent des ondées sur le littoral allant de Sainte-Rose à Saint-Benoit. Ces derniers remontent jusqu'à la Plaine des Palmistes. Sur le reste de l'île, le soleil domine dans les hauts comme sur les plages, de temps en temps il est voilé par quelques cirrus. Un peu plus tard, les nuages s'emparent de l'intérieur en laissant les plus hauts sommets dégagés, comme le grand Bénare et le Piton des neiges.

L'après-midi des averses peuvent se déclencher par place à mi-pentes, il n y a pas de cumuls significatifs d'attendus. Le pourtour du littoral reste au sec. Côté températures, il est prévu 28 à 32 °c sur le pourtour du littoral, 18°c au Pas de Bellecombe, et 26 °c à Cilaos .

Le vent de Nord-Est est faible avec des rafales proches de 40km/h vers la Possession et vers la Pointe de la Table. Il prend une composante Nord vers la Pointe des Aigrettes l'après-midi. Ailleurs les brises de mer prédominent.

La mer est peu agitée localement agitée au vent.