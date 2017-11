Ce mardi 28 novembre 2017, les gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont procédé à un contrôle sur la voie lente de la route des Tamarins. Sept vitesses excessives, commises par des véhicules lourds, ont été constatées. Six véhicules légers ont également été interceptés alors qu'ils circulaient sur la voie réservée. La gendarmerie précise que d'autre services seront programmés sur le même secteur dans les prochains jours.

C'est précisément à l'endroit où s'est produit l'accident mortel du lundi 6 novembre que les gendarmes ont mené un contrôle de vitesse des véhicules circulant sur la voie lente. Située sur la route des Tamarins à Saint-Paul, elle est réservée aux poids-lourds et aux transports en commun.

De 15 heures à 16h30, ce sont sept vitesses excessives concernant 3 poids-lourds et 4 autocars qui ont été relevées. Les vitesses étaient comprises entre 72 et 85 km/h au lieu des 60 km/h autorisés. Dans le même temps, six véhicules légers ont été interceptés pour circulation sur la voie réservée.

Quatre autres infractions indépendantes à cette voie ont également été constatées par les gendarmes. D'autres services sont programmés sur ce même secteur dans les prochains jours, à des créneaux horaires différents.