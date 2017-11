Le Conseil constitutionnel examinera ce vendredi 1er décembre 2017 à Paris le recours déposé par un charcutier de la Bretagne contre l'élection de Nassimah Dindar et de ses deux colistiers, Jean-Louis Lagourgue et Vioviane Malet, lors du sénatoriales de septembre dernier. Bien que frappée par la loi sur le cumul des mandats l'élue a pu se maintenir à la présidence du Conseil départemental en attendant de la haute juridiction. Le dépôt d'un recours suspend en effet l'obligation de démissionner tout au long de l'examen du dossier par le Conseil constitutionnel

Deux possibilités s'offre à la haute juridiction. Elle peut estimer que le recours contre la liste Entente républicaine menée par Nassimah Dindar est insuffisamment motivé et décider de le rejeter dès ce vendredi sans même l'examiner sur le fond.

Nassimah Dindar aura alors un mois pour démissionner de son poste de présidente du conseil général. Le scrutin pour son remplacement devra être organisé dans le mois suivant sa démission. Les élections de ses deux colistiers, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet, au poste de sénateurs seront confirmées.

Le conseil constitutionnel peut aussi décider d'examiner le recours sur le fond. Le dossier sera alors renvoyé en séance, sans que la haute juridiction n'ait d'obligation de délai pour rendre sa décision.

Si le recours est rejeté par les Sages – ainsi que sont souvent appelés les membres du conseil constitutionnel –, Nassimah Dindar devra démissionner dans le mois suivant la décision et des élections pour la remplacer devront avoir lieu dans les 30 jours suivants son départ. Les élections de ses deux colistiers seront confirmées.

Si le recours est jugé et que l'élection de la liste est invalidée, Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue - qui n'a pas démissionné de son pose de maire de Sainte-Marie pour le moment -, et Viviane Malet ne seront plus sénateurs.

