La Fondation Airbus et Air Mauritius s'associaient afin d'effectuer un vol de bienfaisance pour acheminer 3,5 tonnes d'équipement médical à Madagascar et à Maurice à bord du nouvel A350-900 de la compagnie aérienne. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de l'Airbus Fondation. (Photo d'illustration)

Composé de tables d’examen, de fauteuils roulants, de matelas et de lits médicaux, le chargement aidera les ONG mauriciennes à fournir des services de santé à la population locale. Une partie des équipements sera transportée vers Madagascar afin de soulager la situation tendue en matière de soins sur l’île. L’appareil a décollé de Toulouse le 25 novembre en direction de l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, où est basé Air Mauritius.

Cette mission humanitaire est le fruit d’une coopération entre Aviation sans frontières, la Fondation Airbus et la Fondation Air Mauritius. "C’est un grand honneur pour nous et pour la Fondation Air Mauritius de travailler main dans la main avec la Fondation Airbus et Aviation sans frontières pour réaliser ce vol humanitaire", a déclaré Somas Appavou, Président-directeur général d’Air Mauritius.

"La Fondation Air Mauritius a été fondée pour renforcer l’engagement social de la compagnie aérienne. Chaque année, nous aidons des milliers de Mauriciens dans le domaine de la santé, de l’éducation, du sport et de la culture. Cette mission est un excellent exemple de ce que peut faire la coopération dans le secteur de l’aviation pour apporter à la région les secours dont elle a grand besoin."

"Je suis ravi de constater que nous livrons une fois de plus un tout nouvel avion chargé d’aide humanitaire à un client", a déclaré Fabrice Brégier, Président d’Airbus Commercial Aircraft et membre du Conseil d’administration de la Fondation Airbus. "Je tiens à remercier Air Mauritius et tous les partenaires impliqués pour les inlassables efforts qu’ils ont consentis pour mener à bien cette mission."

À propos de la Fondation Airbus

La Fondation Airbus comprend Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence and Space en tant que membres fondateurs et contributeurs. Présidée par Tom Enders, CEO d’Airbus, elle a vocation à faire valoir l’engagement citoyen de l’entreprise à travers le monde. Elle s’appuie sur les ressources de l’entreprise, ses produits aéronautiques et spatiaux, ses compétences, la diversité de ses effectifs et de sa culture pour promouvoir l’innovation en vue de faire face aux enjeux sociaux.

La Fondation apporte notamment son soutien aux organisations humanitaires mondiales et s’applique à inspirer les jeunes et à les préparer aux défis à venir. Depuis sa création en décembre 2008, elle a organisé plus de 60 vols humanitaires ou de bienfaisance vers de multiples destinations à travers le monde. Pour en savoir plus : voici le site.