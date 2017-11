Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce mercredi 29 novembre 2017, une vingtaine d'acteurs économiques et institutionnels réunionnais et mauriciens ont été reçus, lors d'une visite organisée par l'ADEME Réunion, à la station d'épuration du Grand Prado, conçue pour traiter les eaux usées de Sainte Marie et Saint Denis. Réunis dans le cadre d'un séminaire sur la bio-électricité, les visiteurs ont pu découvrir la seule usine de dépollution des eaux usées de l'île capable de produire de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur à partir du biogaz issu de la digestion des boues d'épuration. Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué de la CINOR :

Ce mercredi 29 novembre 2017, une vingtaine d'acteurs économiques et institutionnels réunionnais et mauriciens ont été reçus, lors d'une visite organisée par l'ADEME Réunion, à la station d'épuration du Grand Prado, conçue pour traiter les eaux usées de Sainte Marie et Saint Denis. Réunis dans le cadre d'un séminaire sur la bio-électricité, les visiteurs ont pu découvrir la seule usine de dépollution des eaux usées de l'île capable de produire de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur à partir du biogaz issu de la digestion des boues d'épuration. Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué de la CINOR :