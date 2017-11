Pour un cadeau original à Noël, offrez une tortue ! Le centre de soins de Kélonia propose le parrainage d'une tortue verte. 8 jeunes tortues nées sur les plages de La Réunion en mars 2016 devraient être prochainement relâchées. Chacune d'entre elles sera équipé d'une balise afin de pouvoir suivre ses déplacements ans l'océan.

Les jeunes tortues vertes seront relâchées en plein océan avec une balise Argos sur la carapaces. L'objectif : suivre leurs déplacements océaniques durant une phase dite "pélagique". Durant les premières anées de leur vie, elles sont alors dispersées par les grands courants.

Le programme mis en palce par Kélonia vise à étudier la capacité des jeunes tortues ayant atteint une certaine taille à s'extraire des courants marins dominer "pour rechercher des zones où la température et l'abondance de nourriture sont plus favorables à leur développement".

Les balises dont seront équipées les jeunes tortues pèsent 32 grammes et sont programmées pour émettre quelques heures chaque jour durant trois à six mois. Et Kélonia propose, pour Noël, un cadeau original ! Le concept : parrainer une de ces huit tortues pour 50 euros. Cette somme permettra de payer les abonnements Argos nécessaires pour récupérer les données des Balises. Le coût de suivi par balise est de 2500 euros en moyenne. Ce coût comprend l'achat de le l'objet et l'abonnement pour récupérer les données. Toutes les marraines et parrains recevront un certificat de parrainage, des photos du relacher de leur filleule ainsi qu'un lien pour suivre en direct ses déplacements.