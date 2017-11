Le MEDEF Réunion, premier réseau d'entrepreneurs de La Réunion, et l'Ordre des Avocats du barreau de Saint-Pierre, ont signé une convention de partenariat mardi 28 novembre 2017 pour apporter aux adhérents un soutien juridique.

Le MEDEF Réunion informe qu'une convention de partenariat a été signée ce mardi par Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion et Maître Nathalie JAY, bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Pierre pour apporter une aide aux Très Petites Entreprises (TPE) et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui font partie à 85 % des adhérents du réseau MEDEF à faire face aux évolutions constantes du droit.

Les adhérents du MEDEF pourront dès lors assister à des conférences thématiques trimestrielles portant sur un thème d’actualité en rapport avec les diverses composantes du droit. Des consultations gratuites d’une durée d’une quinzaine de minutes avec un avocat pour apporter un éclairage sur les problématiques rencontrée par les entrepreneurs feront également suite à cette collaboration.