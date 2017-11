L'antenne locale de l'association Reef Check lance un appel aux bénévoles dans le cadre du programme La Route du Corail Réunion sur sa page Facebook. Objectif : évaluer l'état de santé des récifs réunionnais dans plusieurs communes littorales au mois de décembre 2017. (Photo d'illustration)

Ce projet prévoit d’installer 12 stations de suivis. Six bénévoles maximum géreront chacune d’entre elles avec un encadrement assuré par les formateurs de Reef Check. Il s’agit de manifestations gratuites organisées entre le samedi 9 décembre et le jeudi 21 décembre 2017. À Saint-Pierre, Saint-Leu, la Saline-Les-Bains ou encore à Boucan Canot…

Retrouvez les dates complètes en cliquant sur ce lien. Sur la page de l'organisateur, tous les lieux sont indiqués et il faut absolument s'inscrire via un lien doodle. Les créneaux horaires seront confirmés quelques jours avant l’événement. Notamment en raison des risques d'annulation à cause des conditions météos difficiles à prévoir.

Afin de confirmer sa participation, il faut aussi impérativement envoyer un e-mail à reefcheckfrance@gmail.com en précisant la/les date(s) et la/les station(s) concernée(s) avec votre nom, prénom et numéro de téléphone. Toutes les personnes souhaitant s’investir dans la protection des récifs locaux sont évidemment les bienvenues.

Il suffit simplement de venir avec son matériel. Les palmes, masques, tubas et éventuellement des combinaisons. Les plongeurs de niveau 2 ne sont pas oubliés. Des dates supplémentaires pourront être proposées pour des stations en mode plongée bouteille. Les places sont limitées et une participation pourrait être demandée.

Si cela vous intéresse, envoyez un courriel à l’association en précisant en objet: plongeur route du Corail. Voilà, vous savez désormais tout. À vous de jouer et de vous impliquer pour le corail péi. Retrouvez d'autres informations liée à la protection de l'environnement sur la page Facebook de l’organisation.

ts/www.ipreunion.com