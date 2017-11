La Caravane de sensibilisation Inondation, nout kartié lé paré voyagera du 29 novembre au 15 décembre 2017. Ce village de sensibilisation itinérant de la Plateforme intervention régionale de l'océan Indien (PIROI) ira à la rencontre des populations les plus exposées aux risques d'inondations. Voici le communiqué de la Croix-Rouge.

Dans le cadre du projet Inondation, Nout kartié lé paré, la PIROI lance ce mercredi 29 novembre 2017 à l’Ilet Coco à Saint-Benoît, une caravane de sensibilisation sur les risques d’inondations. Six quartiers des six Territoires à Risques Importants (TRI) d’inondations de La Réunion (Saint-Denis-Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Pierre-Le Tampon, Saint-Benoît, Saint-André-Sainte-Suzanne) accueilleront cette action de proximité avec l’objectif de renforcer la résilience des populations les plus exposées au risque.

- Pour apprendre les bons comportements -

La Caravane Inondation, Nout kartié lé paré va à la rencontre des habitants, dans leurs lieux de vies, pour leur proposer des ateliers ludiques et gratuits de sensibilisation et d’initiation aux comportements à adopter en cas d’inondation. Les habitants et le public de passage seront notamment invités à s’initier aux gestes de premiers secours et à apprendre à se préparer individuellement ou en famille avant, pendant et après une inondation.

- Etapes et horaires de la Caravane Inondation, nout kartié lé paré -

• Le mercredi 29 novembre 2017 à Saint-Benoît, Ilet Coco au N°42, premier croissement après le radier jusqu'à 17h

• Le vendredi 1er décembre 2017 à Saint-Paul, devant le Stade Olympique de 10h à 17h

• Le jeudi 7 décembre 2017 à Saint-Denis, Plateau Vert d’Ilet Quinquina de 10h à 17h

• Le samedi 9 décembre 2017 à Sainte-Suzanne, devant le CASE Desprez de 10h à 17h

• Le mercredi 13 décembre 2017 au Tampon, parking de l’école primaire de Bras-Creux de 10h à 17h

• Le vendredi 15 décembre 2017 à Saint-Joseph, Place des Fêtes du Marché couvert de 8h30 à 13h