L'épidémie de grippe saisonnière est toujours en cours à la Réunion. Après une forte diminution, l'activité grippale fluctue à la fois aux urgences et en médecine de ville et reste à un niveau supérieur aux niveaux habituels pour la période.

Depuis le début de la recrudescence saisonnière, le nombre de consultations pour syndrome grippal chez les médecins généralistes libéraux de la Réunion a été estimé à plus de 112 000 et 908 passages aux urgences pour grippe ont été enregistrés. 60 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe et 14 patients, dont 4 âgés de moins de 65 ans, sont décédés.

L’ARS Océan Indien rappelle l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour limiter la transmission de la maladie.