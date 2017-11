Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dès ce vendredi 1er décembre 2017, les tarifs de l'essence vont augmenter. Le litre de gazole et de sans plomb vont coûter respectivement quatre centimes et trois centimes de plus. Le prix de la bouteille de gaz est également en hausse. Nous publions le communiqué préfectoral ci-dessous.

