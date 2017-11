Le matin le temps est agréable le matin et tourne au gris dans l'après-midi avec l'arrivée de nuages et d'averses, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous



Retour de l'alizé de secteur Est. Du soleil dès le lever du jour sur le département. En montagne, le ciel est dégagé, puis assez rapidement les nuages prennent possession des lieux et s'imposent l'après-midi. Les averses ou "farines" sont limitées et se déclenchent de préférence sur les hauteurs de l'ouest. Les éclaircies sont au rendez-vous l'après-midi sur le littoral, un peu plus timides d'une zone s'étirant de St-Leu-La Possession-St-Denis.

Les brises dominent le matin, l'alizé de Sud-Est souffle l'après midi vers Saint Pierre avec des rafales de 40/45 km/h.

La mer est agitée au vent et au déferlement de la houle modérée de Sud-Ouest de 2 mètres 50 environ le long des côtes Ouest et Sud.