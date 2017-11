Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Dans un rapport de novembre 2017, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) tire la sonnette d'alarme sur l'état du Parc National de La Réunion. L'union déplore en premier lieu un accroissement des espèces exotiques envahissantes sur le bien. Le rapport attire aussi l'attention sur " l'insuffisance des moyens alloués et les besoins de renforcement de la gouvernance et de la coordination de la lutte ". Pas facile, lorsque l'une des collectivités les plus importantes de l'île, à savoir la Région, met des bâtons dans les roues des Pitons, Cirques et Remparts en souhaitant une reclassification du parc en parc régional.

