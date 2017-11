Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le maire du Port, le sous-préfet de Saint-Paul et le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de l'Agence régionale de Santé (ARS) s'exprimaient ce jeudi matin 30 novembre 2017 à propos de la présence de plomb dans les sols de la commune. L'occasion de réaliser une point d'étape depuis l'hôtel de ville. Les autorités se montrent rassurantes après l'étude menée cette année et poursuivent les différentes actions engagées depuis 2014.

Le maire du Port, le sous-préfet de Saint-Paul et le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de l'Agence régionale de Santé (ARS) s'exprimaient ce jeudi matin 30 novembre 2017 à propos de la présence de plomb dans les sols de la commune. L'occasion de réaliser une point d'étape depuis l'hôtel de ville. Les autorités se montrent rassurantes après l'étude menée cette année et poursuivent les différentes actions engagées depuis 2014.