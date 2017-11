Ce vendredi 1er décembre 2017 marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Dans ce cadre, l'association Sid'Aventure sera mobilisée toute la journée à Saint-Pierre. Seront proposés des dépistages rapides, anonymes et gratuits dans la rue des Bons Enfants.

"Nout toute ensamb, alon dépist a nou !" C'est l'invitation que lance l'association Sid'Aventure dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. De 9 heures à 16 heures ce vendredi, des stands de dépistage, prévention et informations seront mis en place à Saint-Pierre. Un "village prévention VIH" qui mise sur la convivialité et la prévention.

L'objectif premier de cette action : promouvoir l'action de dépistage. Des tests anonymes et gratuits seront possible tout au long de la journée, près de la poste située rue des Bons Enfants. Organisée tous les ans, la manifestation a également pour but de lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Sid'Aventure compte aussi sur cette journée pour faire connaître son association, sa maison de vie ainsi que les appartements de coordination thérapeutique.

Parallèlement à la problématique du sida, les stands d'informations et de dépistages s'articuleront également autour des autres infections sexuellements transmissibles, de l'hépatite C et de la santé sexuelle dans son ensemble.

Chaque année en France, environ 6 000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH, dont plus d'un quart (27%) à un stade avancé de l'infection. En outre, selon Santé publique France, on estime à 25 000 le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité : environ 40% sont des homosexuels (HSH), 40% des migrants des deux sexes hétérosexuels, principalement d'Afrique subsaharienne, et 20% des hétérosexuels des deux sexes nés en France.