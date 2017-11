Une belle matinée, un temps ensoleillé et de très rares averses, telles sont les promesses de Météo France pour la journée du vendredi 1er décembre 2017. Nous publions les prévisions des météorologues ci-dessous

Alizé de secteur Est, associé à un temps assez classique d'un début d'été. En matinée, le soleil s'impose sans difficultés sur le département.

Au fil des heures, les nuages décorent les versants montagneux.

L' après midi, dans l'intérieur la couverture nuageuse devient plus importante, mais les plus hauts sommets restent au soleil. De faibles averses affectent, comme les jours précédents surtout les hauts et les hauteurs de l'ouest. Les éclaircies résistent principalement sur les franges côtières de Saint Leu à Saint Philippe ainsi que de Saint Denis à Sainte Rose en passant par Le Colosse.

Côté température, les 30°C sont localement atteints le long du littoral le plus ensoleillé comme sur la "capitale du Sud". Dans les cirques il fait environ 25°C et autour de 18°C au volcan.

L'alizé de secteur Est devient faible à modéré , sensible de Sud-Est vers Saint Pierre avec des rafales de 40 à 50 km/h et un Nord-Est qui rentre temporairement en Baie de La Possession, avec aussi des rafales proches de 50 km/h.

La mer est agitée au vent et encore localement au déferlement de la houle se Sud-Ouest qui s'amortit, pour atteindre de 1 mètres 50 en soirée le long des côtes Ouest et Sud.