Ce vendredi 1er décembre 2017, s'est tenu le tirage au sort pour la Coupe du Monde de football 2018. La France a hérité d'un tirage aisé avec l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet). La cérémonie a été menée par le président russe Vladimir Poutine et le président de la Fifa Gianni Infantino au Kremlin.

