BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 1er décembre 2017



Un nouveau "Notre Père" dès ce dimanche

Le "Notre Père", la plus célèbre des prières chrétiennes, s'installe ce week-end dans les églises avec une version à peine retouchée mais qui a fait couler beaucoup d'encre, et même suscité un brin de polémique. Les paroissiens réunionnais doivent sans doute se préparer à bafouiller ce samedi et ce dimanche lors de la récitation du texte.

[PHOTOS-VIDÉOS] Un chantier de réhabilitation à la Grande Chaloupe - Le Lazaret numéro 2 revit culturellement

Le Conseil départemental organisait ce jeudi matin 30 novembre 2017 une présentation de la réhabilitation du Lazaret numéro 2 à La Grande Chaloupe. 11 allocataires du RSA participaient à la restauration de ce bâtiment érigé au XIXème siècle afin de placer en quarantaine les engagés fraîchement arrivés dans l'île. L'occasion d'effectuer une visite guidée de ce monument de l'Histoire réunionnaise et de dévoiler une deuxième édition augmentée de l'ouvrage "Le Lazaret de la Grande Chaloupe : quarantaine et engagisme".

Des dépistages du sida rapides et gratuits à Saint-Pierre

Ce vendredi 1er décembre 2017 marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Dans ce cadre, l'association Sid'Aventure sera mobilisée toute la journée à Saint-Pierre. Seront proposés des dépistages rapides, anonymes et gratuits dans la rue des Bons Enfants.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "Cet enfant me donne du fil à retordre"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "Cet enfant me fatigue, me donne du fil à retordre"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du bien beau temps

Une belle matinée, un temps ensoleillé et de très rares averses, telles sont les promesses de Météo France pour la journée du vendredi 1er décembre 2017.