Météo France a publié son bulletin climatologique mensuel : en novembre 2017, il fait plus chaud qu'à l'accoutumée, avec des températures élevées pour la saison. Les précipitations ont également marqué ce mois dernier, avec une pluviométrie très largement excédentaire.

La température moyenne de ce mois de novembre 2016 se hisse au 5ème rang des plus élevées depuis 10 ans. Les températures minimales établissent un record, avec plus de 1,2 degré d'écart à la normale 1981-2010.

Fait marquant du mois : un épisode pluvio-instable du côté du Sud Sauvage dans la nuit du 12 au 13. À l'approche d'une anomalie froide en altitude, de fortes ondées se déclenchent sur la région. 234 mm sont enregistrés en 12 heures au Baril. Pour ce poste, avec 881,5 mm en un mois, c'est 400 mm de plus que le record de novembre 1990. Dans le Sud Sauvage, il a plu en moyenne trois fois plus que d'habitude pour un mois de novembre !

Plus globalement, les précipitations sont largement excédentaires en novembre, avec un bilan global de plus de 85 %. Ce qui élève ce mois de novembre 2017 au 3ème rang des mois de novembre les plus pluvieux depuis 47 ans.

L’écar